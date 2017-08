10 agosto 2017 18:07 Dal Giappone arriva il fidget spinner da record: oltre dieci minuti di durata Per un solo pezzo occorreranno più di 130 euro, a fronte dei pochi spiccioli necessari per acquistarne uno normale

È il fenomeno del momento e adesso ha un nuovo record. Arriva dal Giappone il fidget spinner che è in grado di girare, senza sosta, per più di dieci minuti. L’aggeggio è stato creato grazie alla tecnologia della NSK Micro Precision, azienda che produce cuscinetti a sfera per satelliti spaziali e dischi per pc.

L’antistress, a forma di trottola, è costituito all’esterno da un telaio in ottone pesante e al centro da un cuscinetto a sfere in alluminio leggero, in grado di aumentare la forza centrifuga. L’innovativo design permette allo spinner di girare velocemente e senza sforzo con il tocco di un dito. “Non esiste ancora al mondo uno spinner in grado di durare tanto a lungo, è la Ferrari del gioco cult del momento" ha spiegato Toshikazu Ishii, presidente della NSK Micro Precision e campione del mondo di Yoyo. "Il nostro intento era far conoscere l'importanza dei cuscinetti a sfera che si trovano in tutti i prodotti che ci circondano, ma che nessuno considera”, ha aggiunto Ishii.