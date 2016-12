Dal 19 settembre Twitter cambia: nei cinguettii più spazio oltre i 140 caratteri

Sebbene Twitter non abbia ancora detto addio al limite dei 140 caratteri, siamo sulla buona strada. Stando a un'indiscrezione del sito The Verge , dal 19 settembre il social dei cinguettii cambierà, e lo farà ampliando lo spazio a disposizione degli utenti. Nei tweet non verranno più conteggiati foto, video, Gif, sondaggi o altri contenuti multimediali allegati.

Ma non sarà l'unica novità. Dal 19 settembre in poi, anche gli utenti che risponderanno a un altro tweet non dovranno più preoccuparsi di rientrare nel limite dei 140 caratteri: dal conteggio, infatti, verranno esclusi anche quelli "occupati" dal nome della persona retwittata.



L'idea circolava già da maggio, quando l'amministratore delegato Jack Dorsey aveva dichiarato: "La brevità, la velocità e la possibilità di dialogare in tempo reale sono per noi prioritari".