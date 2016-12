Dai Mondiali di calcio al "giargiana": ecco le parole più cercate su Google

14:11 - Se nel 2013 i nostri interessi, dubbi e curiosità ruotavano attorno al mondo della politica e ai suoi personaggi, il 2014 è stato senz'altro l'anno delle competizioni sportive, in primis dei Mondiali di calcio brasiliani. Tecnologia, con l'uscita dell'iPhone 6, e personaggi famosi, con la scomparsa del grande attore Robin Williams, restano aree di grande interesse, così come l'attualità, dove l'attenzione si è concentrato sul virus Ebola.





Altre categorie amate dagli italiani sul web sono le mete di vacanza e le ricette. Gozo, un'isoletta vicino a Malta, si guadagna il primo posto fra le new entry in fatto di mete vacanziere. Chiacchiere, piadina romagnola e castagnole invece sono fra le nuove ricette più ambite. Fra i personaggi: al primo posto Robin Williams, al secondo Michael Schumacher e terzo Giorgio Faletti. Fra i termini di cui si cerca il significato, invece, "selfie" è al primo posto, seguito da altri termini della tecnologia come sms, umts e virale. Ma compare anche "giargiana", termine colloquiale lombardo.



Su Google si cercano termini precisi, ma si digitano anche intere domande nella certezza che "lui" ci risponderà. Il quesito emergente più cercato desta un po' di preoccupazione ed è "perché vengono le blatte". A seguire "Perché Pepa - la protagonista della serie tv Il segreto -muore" e "perché si dice bugiardino". Ma la classifica dei quesiti vede anche domande esistenziali come "perché si soffre" e "perché piango sempre".

Di seguito la classifica completa divisa per sezioni:





PAROLE EMERGENTI

1. Mondiali 2014

2. iPhone 6

3. Robin Williams

4. Grande Fratello

5. Istanze on line

6. Ebola

7. Schumacher

8. La Grande Bellezza

9. Temptation Island

10. Sanremo 2014



STAR DEI MONDIALI - EMERGENTI

1. Cristiano Ronaldo

2. Diego Costa

3. Ciro Immobile

4. David Luiz

5. Fernando Torres

6. Andrea Pirlo

7. Dani Alves

8. Thiago Motta

9. Manuel Neuer

10. Cesare Prandelli



PERSONAGGI - EMERGENTI

1. Robin Williams

2. Michael Schumacher

3. Giorgio Faletti

4. Veronica Maya

5. Jennifer Lawrence

6. Robbie Williams

7. Paolo Villaggio

8. Philip Seymour Hoffman

9. Conchita Wurst

10. Jules Bianchi



METE DI VACANZA - EMERGENTI

1. Gozo

2. Sochi

3. Pesaro

4. Pozzallo

5. Pag

6. Tropea

7. Metaponto

8. Varazze

9. Krk

10. Cattolica



PERCHE' - EMERGENTI

1. Vengono le blatte

2. Pepa muore

3. Bugiardino

4. Energie rinnovabili

5. Si soffre

6. Vengono i pidocchi

7. Guerra Vietnam

8. Porcellum incostituzionale

9. Piango sempre

10. Si arrossisce



RICETTE - EMERGENTI

1. Chiacchiere

2. Piadina romagnola

3. Castagnole

4. Brownies

5. Rainbow cake

6. Uova ripiene

7. Guacamole

8. Bagels

9. Crema vulcanica

10. Sanguinaccio



BIGLIETTI - EMERGENTI

1. Milan Juventus

2. Rolling Stones

3. Milan Inter

4. Italia Croazia

5. Jovanotti 2015

6. Catania Juventus

7. Italia Olanda

8. Tomorrowland 2014

9. Expo 2015

10. Violetta



PAROLE EMERGENTI ASSOCIATE A 2014

1. Mondiali 2014

2. Oscar 2014

3. Elezioni europee 2014

4. Amici 2014

5. Grande Fratello 2014

6. Elezioni comunali 2014

7. Miss Italia 2014

8. Lotteria Italia 2014

9. Imu 2014

10. Coppa Italia 2014



COSA SIGNIFICA - EMERGENTI

1. Selfie

2. P.v.

3. NFC

4. Giargiana

5. Virale

6. Umts

7. Sms

8. Inps

9. Ortodosso

10. Xoxo



COME FARE - EMERGENTI

1. Barbecue

2. Ciambelle

3. Refil

4. Tortellini

5. Malocchio

6. Sugo

7. Orecchini

8. Politica

9. Scoubidou

10. Hennè