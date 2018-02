Da Google guerra a pubblicità: Chrome blocca quella invadente

Google ha dichiarato guerra alle pubblicità online considerate intrusive, prendendo provvedimenti per bloccarle. A partire da giovedì, il browser Chrome filtrerà ogni tipo di pubblicità sui siti che non rispettano gli standard di qualità. In pratica lo stop riguarderà chi ospita pubblicità troppo invadente. L'obiettivo dichiarato è rendere più semplice e fluida la navigazione, ma il fine ultimo sembra essere quello di far sì che agli utenti vengano proposte solo ed esclusivamente inserzioni "personalizzate". Google fa sapere di voler puntare a mantenere il web libero e aperto. "La pubbicità di qualità - si legge in una nota - permette da un lato agli utenti di navigare facilmente, dall'altro permette ai publisher di monetizzare i contenuti e permette a tutto l'ecosistema del web di rimanere economicamente sostenibile"