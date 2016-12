23 dicembre 2014 Da Facebook a Twitter, ecco come sarebbero i social se fossero persone Viktorija Pashuta, fotografa di moda, trasforma il web 2.0 in esseri umani in carne e ossa Tweet google 0 Invia ad un amico

10:42 - Se i social network fossero persone come sarebbero? La risposta è della fotografa di moda Viktorija Pashuta che ha trasformato i protagonisti del web 2.0 in modelli in carne e ossa. Felpa blu col cappuccio, in onore del fondatore Mark Zuckerberg, per Facebook; completo rosso per Pinterest; eleganza un po' dandy per Instagram; professionalità estrema per LinkedIn... Viktorija non dimentica nessuno e ritrae pure le personificazioni di Twitter, Flickr, Tumblr e Google+.