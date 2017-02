Cybercrime, il 10% delle mail-spazzatura è dannoso per le aziende

Pericolo spam per le aziende: il 10% delle mail-spazzatura danneggia i pc. E' l'allarme lanciato nell'Annual Cybersecurity Report 2017 di Cisco. Dall'indagine si evince che oltre un terzo delle organizzazioni che hanno subito una violazione hanno riportato sostanziali perdite in termini di clienti, opportunità ed entrate mancate per oltre il 20%. D'altronde "le e-mail spam sono a livelli che non si vedevano dal 2010": quasi i due terzi (65%) della posta ricevuta, mentre i messaggi dannosi sono tra l'8% e il 10%.