Conto alla rovescia in casa Apple Arrivano nuovi iPhone: 6S e 6S Plus

07:00 - Il conto alla rovescia per la presentazione del nuovo iPhone 6S e 6S Plus è scattato: il nuovo modello di smartphone farà il suo debutto mondiale alle 18 (ora italiana) di oggi. E nell'attesa, circolano le anticipazioni su quanto verrà svelato da Apple sul palco del Big Graham Civic Auditorium di San Francisco. Si parla di importanti novità per il 2016 non solo in materia di mobile con l'iPhone 7, ma anche della Apple Tv rinnovata per strizzare l'occhio ai videogiochi e di un iPad maxi da prestazioni altissime. Sale, così, la febbre tra i appassionati delle tecnologie più avanzate.

Procedendo con ordine, le anticipazioni su iPhone 6S e 6S Plus parlano del design, che sarebbe lo stesso dei predecessori, e della tecnologia Force Touch, già su Apple Watch e sugli ultimi MacBook Pro Retina, che consente di assegnare comandi diversi a seconda della pressione delle dita esercitata sul display.



Ma non si avrà quasi il tempo di ammirare le caratteristiche dei nuovi modelli mobile che Apple guarda alle prossime sfide, tant'è che in Rete spuntano ampie indiscrezioni: un iPhone 7 in lavorazione per il 2016, secondo l'analista Ming-Chi Kuo di KGI Securities, che sarà "super sottile".



Poi c'è il capitolo Apple Tv: il lancio della nuova versione della "scatoletta" che consente di fruire di contenuti online sul televisore a giugno slittò. Ma il giorno del debutto del nuovo iPhone dovrebbe essere la volta buona. A rafforzare le voci in tal senso il ben informato "New York Times", per il quale la nuova Apple Tv non avrà solo un nuovo design e un telecomando "touch", ma sarà incentrata sui videogame e andrà a sfidare le console da gioco di Sony, Microsoft e Nintendo. Avrà anche un negozio virtuale dedicato e sarà integrato con Siri, l'assistente vocale che pure dovrebbe arrivare potenziato insieme al nuovo sistema operativo mobile iOS9, presto sul mercato.



Si parla da mesi di un servizio tv streaming firmato Apple, pronto a sfidare colossi come Netflix, e questo sarebbe senz'altro un annuncio di spessore per la serata del lancio del nuovo iPhone.



Apple potrebbe, infine, presentare nuovi iPad, antipasto dell'evento di ottobre: oltre al nuovo iPad Mini, le voci piu' insistenti riguardano un iPad Pro da 12,9 pollici, pensato per il mondo professionale, con caratteristiche tecniche molto elevate e un prezzo commisurato alle prestazioni: intorno ai mille dollari per la versione più potente. Dovrebbe avere anche una stilo abbinata, accessorio che Steve Jobs non ha mai gradito.