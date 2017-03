Con 700mila lettori al giorno Tgcom24.it è il sito di news più visto su mobile

Con una media vicina ai 700mila lettori al giorno registrata a gennaio 2017, Tgcom24.it è diventato il primo sito di news italiane su mobile. Per la precisione, secondo le rilevazioni Audiweb, sono stati mediamente 698.551 i nostri lettori che hanno sfogliato il sito sia nella versione responsive che su app sui device portatili (smartphone e tablet).



L'incremento è stato del 28% rispetto a dicembre 2016 e del 43% su gennaio dello scorso anno. Superata quindi Repubblica.it (visitata in media da 629.735 lettori al giorno), mentre al terzo posto rimane Corriere.it (con 538.892 utenti al giorno).

Il primo grazie per questi risultati, ovviamente, va a tutti voi che ci seguite giornalmente.