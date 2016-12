Comprare il dominio Google? Si può, basta avere 12 dollari

Comprare uno dei domini web più popolari al mondo? Oggi è possibile e con solo dodici dollari. Ne sa qualcosa Sanmay Ved, giovane ragazzo di origine indiana ex dipendente di Google e di Amazon, che navigando su Google Domains in cerca di domini da comprare ha scoperto che proprio il dominio della società di Mountain View era disponibile e lo ha acquistato.

Il sogno si avvera per qualche istante: arrivano lettere ed sms di conferma, con tanto di ricevuta di avvenuto pagamento che sancisce in modo equivocabile il passagio di proprietà. Ma non è facile spuntarla in questi casi: poco dopo, infatti, alla mail di conferma segue quella di cancellazione dell'ordine a dimostrare che l'errore, seppur evidente, è stato prontamente corretto. Il giovane, inoltre, dopo l'euforia iniziale, ha aggiunto di aver informato dell'accaduto la sicurezza di Mountain View, che gli avrebbe risposto spiegando di essere a conoscenza della circostanza, pur non commentando la vicenda.