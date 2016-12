Clown, selfie e donne incinte, ecco le emoji in arrivo nel 2016

Secondo i calcoli più recenti, almeno sei miliardi di emoticon sono inviate ogni giorno da due miliardi di utenti, che le usano non solo per esprimere meglio un concetto o sottolineare uno stato d'animo, ma anche per sostituire completamente le parole in messaggi e post sui social network (non a caso proprio la faccina che piange dal ridere è stata incoronata parola dell'anno dall'Oxford Dictionary).



Il nostro "vocabolario" di immagini, dunque, è destinato ad arricchirsi e i primi a beneficiarne potrebbero essere gli utenti Apple, se la nuova versione di Unicode, com'è probabile, fosse inclusa nell'update del sistema operativo iOS 10, il cui lancio è previsto proprio per l'estate.



L'elenco non è ancora definitivo, ma i campi in cui potremmo esprimerci meglio, per così dire, sono quelli del cibo - potrebbero essere introdotti, per esempio, pancakes e bacon, il croissant e l'avocado - e del regno animale (in arrivo gufi, lucertole e farfalle). Fra i candidati ci sono anche le medaglie d'oro, argento e bronzo, i guantoni da boxe e il kimono per le arti marziali: torneranno utili per commentare via messaggio i risultati delle Olimpiadi di Rio.