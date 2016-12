Cinque anni di Instagram: le immagini più suggestive

Ha spento cinque candeline Instagram, il social network dedicato al racconto della vita quotidiana di semplici cittadini e vip attraverso le immagini, ideato da due amici appassionati di Polaroid. Dalla sua nascita è entrato prepotentemente alla ribalta dell'attualità con foto che hanno raccontato in tempo reale catastrofi naturali, eventi sportivi e mondani, guerre, finendo addirittura sulla copertina di "Time": è stato il caso dello scatto di Ben Lowe su un uomo del New Jersey che attraversa il fiume Hudson esondato. Oltre 40 miliardi le foto condivise in questi cinque anni: la community posta 80 milioni di immagini al giorno, con 3,5 miliardi di like quotidiani, e cresce al ritmo di oltre 400 milioni di utenti attivi al mese. E il contagio è inarrestabile, dopo Hillary Clinton, Angela Merkel, Francois Hollande, David Beckham, Rhianna, Kim Kardashian...