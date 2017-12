Cina, Xiao Yi è il primo robot al mondo ad aver superato i test di... medicina

Ha studiato tantissimo. Ha letto ben cinquantatre libri di medicina. Ha analizzato due milioni di cartelle cliniche e 400mila pubblicazioni e referti. E, dulcis in fundo, ha superato l’esame nazionale di licenza medica in Cina. Uno studente particolarmente brillante? No, un robot: il primo dispositivo al mondo a esser stato sottoposto a un percorso formativo simile. Il suo nome è Xiao Yi - due occhioni neri e uno schermo al posto del torace - e probabilmente già dal marzo 2018 arriverà in corsia. Tuttavia, non sostituirà i suoi colleghi in carne e ossa. O, almeno, non ancora.