Cicret Bracelet, arriva lo smartphone del futuro proiettato direttamente sulla pelle

Dalla tasca alla pelle - Il Cicret Bracelet funziona grazie a un minuscolo proiettore e può essere utilizzato davvero in qualsiasi situazione, perfino quando si è "a mollo" nella vasca da bagno. Al suo interno il prototipo ospita anche un modulo WiFi, Bluetooh, una porta micro-USB, memoria interna, processore, accelerometro, sensore di prossimità, LED e vibrazione: un vero e proprio smartphone pratico e indossabile.



Per la realizzazione e la messa in commercio del Cicret sono necessari circa 700mila euro. Per questo il team di sviluppatori accetta donazioni dirette attraverso la pagina web dell'azienda, senza però ricorrere per il momento ad alcun progetto di crowdfunding.