Chicago, luci spente nel nuovo Apple Store per salvare gli uccelli migratori

Il nuovo negozio Apple nel centro di Chicago spegne le sue luci notturne dopo i reclami dei gruppi animalisti che protestano contro la facciata di vetro dello stabile, perché rappresenta una trappola per gli uccelli migratori. A decine si sono contati gli schianti mortali. La decisione è stata annunciata al Chicago Tribune dal portavoce della società di Cupertino Nick Leahy: "Da venerdì luci spente nel palazzo per preservare gli uccelli impegnati nella loro stagione migratoria". Il nuovo Apple Store, un palazzo a due piani tutto in vetro piano lungo il fiume di Chicago, è stato inaugurato il 20 ottobre.