Cartello sul prezzo degli ebook: Apple pagherà 450 milioni di dollari

La decisione dei giudici supremi di non prendere in considerazione il caso conferma la sentenza del tribunale di Appello di Manhattan del giugno del 2015, che condannava il colosso di Cupertino per aver agito con l'intento di violare le leggi antitrust. Nel ricorso alla Corte suprema Apple sosteneva invece che la decisione del tribunale contraddiceva una precedente risoluzione.



Sulla questione era intervenuto anche il dipartimento della Giustizia che aveva sostenuto che le iniziative di Apple avevano aumentato il prezzo degli eBook tra i 12,99 e i 14,99 dollari dai 9,99 dollari precedenti. La causa contro Apple era cominciata nell'aprile 2012: Apple si era accordata con cinque editori (Hachette, HarperCollins, Mcmillan, Penguin e Simon & Schuster), per aumentare il prezzo degli eBook, che erano venduti a 9,99 dollari su Amazon. Una decisione che secondo i giudici ha danneggiato i consumatori.



A incastrare Apple era stata una mail scritta da Steve Jobs e inviata a James Murdoch, il figlio più giovane del magnate di News Corp Rupert Murdoch, ai tempi alla guida della casa editrice HarperCollins. "Unisciti ad Apple e vediamo se riusciamo a creare un mercato di massa degli ebook a 12,99 e 14,99 dollari", si legge in un passaggio della mail. Due giorni dopo la ricezione, HarperCollins firmò un accordo con Cupertino. Era il 2011 e da poco Apple aveva lanciato il suo primo iPad con il quale voleva provare a conquistare il mondo degli ebook.