Carte e chiromanti addio: c'è l'app Deadline a dirvi quando morirete

17:08 - Per chi volesse prepararsi in tempo alla propria dipartita e sapere quanto tempo resta da vivere non c'è più bisogno di scomodare le chiromanti. In loro soccorso arriva Deadline, l'app che predice il momento della morte. L'applicazione sfrutta i dati di HealthKit, la piattaforma di monitoraggio della salute sviluppata dagli ingegneri della Apple per gli iPhone, e si può scaricare a solo 89 centesimi.

Per fare la previsione, l'applicazione utilizza alcuni dati trasmessi ad Health, come il valore della pressione, il peso, e in più chiede all'utente alcune informazioni sul proprio stile di vita. Elaborati tutti i dati, parte il countdown. Sullo schermo compariranno gli anni, i mesi, i giorni, le ore, i minuti e, perfino, i secondi che vi divideranno dalla morte.



Gli sviluppatori tengono però a precisare che si tratta di dati statistici e che quindi non vi è alcuna certezza sul risultato. Piuttosto, sostengono, l'app vuole essere un modo per stimolare l'utente ad avere una vita più sana e allontanare il più possibile quel momento. Se, infatti, qualcuno decidesse di cambiare vita vedrà regredire il conto alla rovescia. Il sistema, prontamente, aggiornerà la previsione.