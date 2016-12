Candy Crush, le caramelle italiane comprate dagli Usa per sei miliardi

10:09 - Riccardo Zacconi avrebbe potuto seguire le orme del padre e fare il dentista, invece ha deciso di investire sulle caramelle digitali, ed ora questa scelta gli ha fruttato 590 milioni di dollari. La Activision Blizzard, colosso americano dei videogiochi celebre per Call of Duty e Guitar Hero, ha comprato la King Digital Entertainment, società inglese di cui l'italiano è presidente ed azionista, per 5,9 miliardi di dollari.

Zacconi è stato uno dei fondatori della King nel 2003, azienda che si è fatta un nome a partire dal 2011, con lo sviluppo di giochi di genere puzzle per smartphone. Il successo arriva con Candy Crush, che sin dal suo debutto nell'App Store nel 2012 ha fatto scoppiare una vera e propria tendenza, rendendo la King Digital la terza maggior casa produttrice di videogiochi per smartphone. Il successo del gioco è dato principalmente dalla semplicità di gameplay e all'inconfondibile meccanismo di gioco, e con 500 milioni di utenti all'attivo in 196 paesi rappresenta oggi un terzo del fatturato totale della compagnia.



Secondo gli esperti dei videogiochi, l'investimento della Activision Blizzard sarebbe un tentativo della società californiana di ampliarsi nel settore dell'intratteniumento per smartphone. In ogni caso le due compagnie garantiscono che continueranno ad operare in maniera indipendente e Riccardo Zacconi rimarrà il presidente della King.