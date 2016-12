Canada, torna l'allarme per i Samsung: esplode anche un S7

Torna per Samsung l'incubo esplosione. Dopo il ritiro dal commercio e lo stop alla produzione dei Galaxy Note 7, ora è la volta degli smartphone S7. Il primo episodio di "telefono a scoppio" per questo modello è stato registrato a Winnipeg, in Canada. Ad avere la peggio è stato il meccanico 34enne Amarjit Mann, che, a causa del telefono, si ritrova ora con ustioni di terzo grado ai polsi e di secondo grado alle mani, con l'impossibilità di lavorare per quattro settimane.