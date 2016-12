Cambio in vista per Twitter: il social sempre più simile al rivale Facebook

12:49 - Cambio di look per Twitter che con questa nuova mossa si avvicina al suo rivale Facebook. La novità riguarderà il flusso dei tweet che non sarà più in base alla sua cronologia ma alla sua "pertinenza". E' questa la novità introdotta dalla società di San Francisco che non ha però incontrato il favore degli utenti.

Il flusso dei tweet basato sulla pertinenza e non più sulla cronologia farebbe perdere a Twitter quella che fino ad ora è stata la sua principale caratteristica: l'informazione in tempo reale, molto apprezzata da coloro che utilizzano il social network. Altro aspetto non gradito è che potrebbero comparire nella lista dei tweet anche quelli di utenti che le persone non avevano scelto di seguire. Per il momento il progetto è solo sperimentale e non coinvolgerà tutti gli utenti ma è bastata la notizia per far scatenare le proteste. Numerosi inviti a desistere sono stati rivolti alla società di San Francisco.