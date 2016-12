California, incidente per la Google Car E questa volta la colpa è di Big G

Anche le macchine, talvolta, sbagliano. Dopo 1,6 milioni di chilometri percorsi, la Google Car è finita contro un bus. E' successo in California . Non si tratta del primo "imprevisto" per l'auto a guida autonoma ma, per la prima volta, la colpa dell'incidente è proprio della vettura del colosso di Mountain View e non di distratti automobilisti in carne e ossa.

Era il 14 febbraio. La Google Car stava viaggiando sulla corsia di destra e, trovando la strada bloccata, si è fermata in attesa di potersi spostare sulla corsia centrale. Convinta che il bus, che viaggiava a 24 km/h, avrebbe ceduto il passo, ha provato a immettersi nella corsia centrale muovendosi a 3 km/h. E ha colpito la fiancata del pullman. Nessuno è rimasto ferito.



"In questo episodio abbiamo chiaramente delle responsabilità, perché se la nostra auto non si fosse mossa non ci sarebbe stato un impatto - ammette Google -. D'ora in poi le nostre auto capiranno meglio che gli autobus, così come altri grandi mezzi, sono meno propensi a cedere il passo rispetto ad altri tipi di veicolo. Speriamo di gestire meglio situazioni simili in futuro".