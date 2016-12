Calcio femminile, la stagione della svolta: l'evoluzione tra Mondiali e videogiochi

Il calcio si tinge di rosa: il 2015 può essere infatti l'anno della svolta per il lato femminile del mondo del pallone. Un movimento che negli ultimi anni è stato sempre più in espansione e che vedrà l'evento clou di questa stagione nei mesi di giugno e luglio, con il Mondiale organizzato in Canada. E mentre cresce sempre più l'attenzione del pubblico per le calciatrici, a loro si aprono anche le porte di FIFA 2016, il videogioco prodotto da EA SPORTS.