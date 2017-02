Calcio digitale: i grandi club alla ricerca di talenti alla console

Record di pubblico e guadagni in crescita per il calcio virtuale, che diventa sempre più "uno strumento fondamentale per raggiungere i ragazzi tra gli 8 e i 16 anni parlando il loro linguaggio", come spiega il direttore marketing della Sampdoria Marco Caroli.

Le prime due squadre di Serie A in questo eSport sono Sampdoria e Roma, che come nel calciomercato reale ingaggiano giovani fenomeni ai videogame per rappresentarle in tornei internazionali.