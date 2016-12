3 dicembre 2014 Buon compleanno Playstation, vent'anni fa nasceva la console Sony Lanciata il 3 dicembre 1994, la "Play" rappresentò una rivoluzione, anche culturale, nel campo dei videogiochi che continua ancora oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:17 - Il 3 dicembre 1994 è una data scolpita nella memoria di tutti gli amanti dei videogiochi. Quel giorno di vent'anni fa nasceva la Playstation, la console che ci ha regalato grandi classici come Tomb Raider, Crash Bandicoot e Metal Gear Solid, e che ha rappresentato una rivoluzione, anche culturale, che continua ancora oggi.



Un successo che è proseguito con PS2 nel 2000, PS3 nel 2006, PS4 nel 2013, a cui il mercato italiano ha contribuito moltissimo. Sony ha venduto circa cento milioni di Playstation nel mondo, 155 milioni di PS2, 80 milioni di PS3. L'Italia, per volume di affari, è il nono Paese al mondo e il quarto in Europa, con vendite per circa un miliardo di euro. Nel nostro Paese sono circa 16-20 milioni gli utenti che giocano online.



Numeri inimmaginabili prima dell'avvento di Playstation, quando i videogiochi erano considerati un passatempo per bambini e adolescenti e che ora coinvolgono un numero crescente di adulti. La console Sony, nel 1994, ha consentito ai ragazzi di poter giocare a casa all’interno di mondi tridimensionali sempre più vicini alla realtà. Una vocazione che non si è spenta negli anni. Project Morpheus, un sistema di realtà virtuale che promette di portare il giocatore a un livello di immersione ancora più profondo, è all’orizzonte per PS4, e PlayStation Now promette un servizio di gioco in streaming on demand su più dispositivi.



In attesa di poterci immergere nella Realtà Virtuale, non ci resta che rendere omaggio alle origini del videogioco come lo conosciamo oggi. Buon compleanno Playstation.