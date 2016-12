Autorità Usa: non usate il Galaxy Note 7, può prendere fuoco

Le autorità americane invitano a non usare lo smartphone Samsung Galaxy Note 7 per il pericolo che prenda fuoco. E assicurano che stanno lavorando con Samsung sul richiamo dei telefoni. In precedenza c'era stato l'allarme delle autorità dell'aviazione americane ed europee che avevano invitato a non usare il Galaxy Note 7 sugli aerei in volo e a non lasciarlo nei bagagli imbarcati.