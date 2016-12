Autonomy, a Parigi il festival della mobilità urbana: il futuro delle città viaggia su mezzi sostenibili

Autonomy, il festival della mobilità urbana 1 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 2 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 3 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 4 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 5 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 6 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 7 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 8 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 9 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 10 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 11 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 12 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana 13 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa Autonomy, il festival della mobilità urbana leggi dopo slideshow ingrandisci

Le biciclette nella città ideale sono "il" mezzo di trasporto e dunque, per rendere più allegra la vita del ciclista urbano, in anteprima mondiale Selle Royal ha presentato Ta+too, un sistema che consente di cambiare ogni giorno sella a seconda dell’umore o dello stato d’animo. Il design è stato affidato a illustratori del calibro di Van Orton, Hikimi, Riccardo Guasco, Ilaria Falorsi e Brosmind.



Nei prodotti proposti per gli spostamenti cittadini, a fare la parte del leone è stato il mondo dell'elettrico. Interessanti le dimostrazioni dei Onewheel, surf con una ruota con 3/4 ore di autonomia, ma anche di monopattini, di skateboard e di monoruota con pedane laterali, tutti dotati di stabilizzatore, motore elettrico e luci a led per poter girare tranquillamente in città.



Tra le curiosità anche un Segway con la parte frontale che ricorda una Vespa, una moto elettrica in stile vintage e una bicicletta che si muove grazie ad un tapis roulant. Nella città del futuro le mamme condurranno un passeggino che si trasforma in bicicletta - o le cargo bike se si dovesse trattare di trasportare più di un bambino - e si muoveranno con piccole auto elettriche parcheggiabili in piccoli spazi, come Microlino.



Tra le proposte per il trasporto pubblico spiccano le "cabinovie" tenute da piloni e funi, le ovovie che con una rotaia sfruttano la parte sottostante delle sopraelevate e anche piccoli bus elettrici senza conducente che hanno un radar ed un sistema che li guida. Poi ci sono le soluzioni per semplificare la vita a chi è costretto ad usare l’automobile: Uber, ad esempio, è una realtà consolidata in 512 città in tutto il mondo. E' un sistema che connette i conducenti di veicoli con tanto di licenza (come gli NCC) a coloro che cercano di spostarsi all'interno di una città, o da una città ad un'altra.



Koolicar installa all'interno dell’automobile, che spesso e volentieri giace inutilizzata in garage, un box attraverso il quale il veicolo può cominciare a far parte di una flotta di macchine messe a disposizione della comunità attraverso il car sharing. Il guadagno che questa società stima a settimana è di minimo 150 euro.



Oui Hop è un' app che consente a chi deve fare un percorso, come capita spesso ai pendolari, di dare un passaggio condividendo le spese. Two on Park invece aiuta a trovare parcheggio. Immaginate di essere disperati e di avere un appuntamento: c'è sicuramente qualcuno nelle vicinanze che sta per lasciare libero il posto auto. Versando con l'apposita applicazione 50 centesimi, verrà indicato chi per 25 centesimi è disposto a cedere il suo spazio.



Ma non finisce qui: Drust, che uscirà a fine anno, dota la macchina di uno strumento che darà una serie di indicazioni su come diventare dei "superguidatori", risparmiando fino ad un 30% di benzina. Si potrà risparmiare e inquinare meno seguendo semplicemente le indicazioni dello smartphone. Tante idee, insomma, che potrebbero facilmente essere importate anche a casa nostra aprendo nuovi mercati e semplificandoci la vita.