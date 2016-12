Australia: Internet viaggia su palloni a elio, il test Google per un wi-fi globale

06:57 - In futuro il wi-fi potrebbe essere soppiantato da palloni a elio in grado di portare la connessione wireless nei cieli. L’obiettivo del Progetto Loon di Google è ambizioso: circondare la Terra con un anello di aerostati per portare la connessione a Internet a tutte le aree del pianeta che ne sono ancora sprovviste. A dicembre Google condurrà dei test aerei con 20 palloni aerostatici nel Queensland occidentale, in Australia.

Come funziona il Progetto Loon – Google sta lavorando in partnership con Telstra dalla metà del 2011 nel Google X, il laboratorio segreto dove l’azienda sta mettendo a punto anche i Google Glass.



Alcune stazioni base a terra emettono un segnale 4G fino ai palloni, che galleggiano ad un’altezza di circa venti km nella stratosfera, il doppio di quella raggiunta da un aereo di linea. Successivamente, il segnale rimbalza da un pallone all’altro e ogni aerostato ritrasmette il segnale a un’area sottostante grande due volte la città di Canberra.



Alcuni pannelli solari dislocati a bordo dei congegni forniscono ai palloni l’energia necessaria a rimanere in volo per circa cento giorni.



Gli obiettivi – L’obiettivo di Google e Telstra è quello di riuscire a circondare il pianeta con un anello di palloni aerostatici in grado di creare un wi-fi globale e connettere alla rete anche gli angoli più sperduti della Terra.



L’esperimento potrebbe avere utili applicazioni anche nelle aree colpite da disastri naturali ed è particolarmente interessante per i Paesi in via di sviluppo, che eviterebbero di costruire costose linee di cablaggio sotterranee.