Australia: arriva la Bibbia tradotta in emoji, le faccine usate dai giovani nelle chat

"Volevo rendere un versetto della Bibbia simile a un tweet, contraendo però i caratteri. Penso che tra cento anni ci sarà un testo completamente in emoji "- ha detto al Guardian Australia uno degli autori del progetto, che preferisce rimanere nell'anonimato. La sua forza di volontà si è concretizzata in un libro di 3.300 pagine, avente come sottotitolo "Le scritture per i millenials", ovvero per la generazione di ragazzi nati dalla fine degli Ottanta. La Bibbia in emoji è disponibile su iTunes, ed è altresì divulgata su Twitter. Inoltre, sul sito BibleEmoji, si può direttamente immettere un versetto del testo sacro e consultare subito la sua traduzione in emoji.