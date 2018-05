Ascolta Google Assistant prendere un appuntamento telefonico in autonomia

Si chiama Duplex, la nuova funzione che permetterà a Google Assistant di effettuare chiamate al vostro posto, in maniera autonoma. Lo ha rivelato il CEO del colosso statunitense, facendo sentire al pubblico dell'I/O 2018 una vera e propria telefonata con cui l'assistente vocale fissa un appuntamento telefonico dal parrucchiere, sostenendo una reale conversazione con l'interlocutore. Il risultato è straordinario. L'Intelligenza Artificale è in grado di adattarsi al contesto, riuscendo a comprendere frasi complesse o pronunciate velocemente, per poi rispondere in maniera adeguata. Al termine della conversazione, Google Assistant aggiungerà automaticamente un promemoria al calendario. Inutile dire che il pubblico è rimasto senza parole.