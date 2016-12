Meno restrizioni su pc e smartphone in volo

11:46 - Da ora in poi in volo si potranno utilizzare i dispositivi portatili elettronici in modalità "aeroplano". La Faa, l'Agenzia americana che controlla e regola l'aviazione civile, ha alleggerito le restrizioni sull'uso degli apparecchi informatici. Attenzione ciò non vuol dire che si potranno tenere collegati alla wi-fi, ma se si viaggia in America sarà possibile consultare i propri file o leggere un ebook senza essere rimproverati.

Sotto la raccomandazione del comitato consultivo, i passeggeri avranno maggiore possibilità di utilizzare la maggior parte dei dispositivi in voli sotto i 10mila piedi di altitudine. Scaricare i dati, navigare sul web e parlare al telefono sarà quindi ancora proibito. Solo in questo modo infatti "i dispositivi non sono pericolosi. L'iPad in modalità aereo è perfettamente sicuro", ha assicurato il senatore Claire McCaskill, che ha approvato le nuove norme, che presto entreranno in vigore.