Facebook vs Linkedin: da oggi si possono condividere le competenze professionali

- Novità in casaha aggiunto una nuova area professionale nei profili degli utenti, permettendo loro di approfondire la sezione sulle. In questo modo il social network più diffuso al mondo diventerà, di fatto, molto più simile a, rafforzando la sua presenza sul mercato del lavoro. Già nel 2012 aveva lanciato, l’app che aggrega più di 1,7 milioni di posti di lavoro condivisi da siti come BranchOut, Jobvite e Monsters.com.

La novità è già in fase di sperimentazione da una settimana: dal menù Informazioni, infatti, basterà compilare la voce Competenze in Lavoro e istruzione, per scoprire quali contatti hanno le nostre stesse abilità. Inoltre sarà inoltre possibile accedere a pagine correlate, gruppi, e a un elenco di potenziali nuovi “amici” che condividono con noi lo stesso percorso professionale.

I beneficiari del nuovo servizio saranno non solo gli aspiranti lavoratori già presenti sul social network, che avranno una finestra in più sul mondo del lavoro (argomento particolarmente “caldo” in questo momento), ma anche nuovi possibili utenti business, datori di lavoro che potranno, in pochi click, mettersi in contatto con una particolare tipologia di lavoratori.