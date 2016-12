E-reader, un valido strumento per l’alfabetizzazione infantile

Tutto è partito da Kade, una cittadina di circa 17mila abitanti a poco più di 100 km da Accra, la capitale del Ghana, la cui economia si basa principalmente su una miniera di oro e diamanti. Qui, nell’ottobre 2010, sono stati distribuiti 550 Kindles 3G Wi-Fi nelle scuole primarie e secondarie, uno per ogni bambino, in 6 scuole. Sono stati organizzati corsi di formazione per gli insegnanti i quali, a loro volta, hanno insegnato ai bambini a familiarizzare con quegli strani libri senza pagine.

Sugli e-reader sono stati installati testi scolastici non soggetti al diritto d’autore, insieme a romanzi “regalati” da editori locali e internazionali. Da allora, fino alla fine di quest’estate, Worldreader ha distribuito più di 662 mila e-book nelle mani di 4300 bambini nell’area sub-sahariana (oltre al Ghana, in Kenya, Uganda Rwanda e Tanzania). I risultati della ricerca sono sorprendenti: i bambini leggono di più (in questi tre anni la media è di 107 libri a testa) con più interesse (ogni due libri assegnati a scuola, ne è stato scaricato uno a piacere) e, secondo gli insegnanti, si distraggono meno (rispetto all’uso di altri apparecchi digitali come laptop e tablet); inoltre è più semplice condurre ricerche, sia per gli alunni che per i maestri; altro dato importante è che, una volta sostenuta la spesa per gli e-reader, non costa quasi nulla rifornirli di materiale didattico; infine, in questo modo si possono diffondere facilmente giornali e informazioni politiche e sanitarie. "Prima era difficile accedere ai libri”, ha dichiarato una maestra di Kade, “ora ne abbiamo quanti ne vogliamo”.