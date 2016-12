Yahoo! si rinnova, ma il nuovo logo non piace

foto Ap/Lapresse

15:27

- Dopo 15 anni Yahoo! si rifà il look. Marissa Mayer, amministratore del gruppo americano, ha presentato il nuovo logo del colosso del web californiano. Sulla sua pagina Tumblr la Mayer ha raccontato di aver trascorso un intero weekend estivo insieme ai suoi collaboratori per rinnovare il marchio vecchio di 18 anni. Il nuovo logo però non ha riscontrato il successo sperato. Il popolo di internet ha iniziato immediatamente ad ironizzare sul nuovo simbolo. È stata creata anche una pagina Tumblr apposta per raccogliere le proposte alternative degli internauti.