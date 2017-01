- Novità in casa: nasce, l’ultima versione del lettore eBook più venduto al mondo. Benperdi peso, uniti a maggiore contrasto dello schermo, luce integrata di nuova generazione, processore più veloce, innovativa tecnologia touch e varie funzionalità per una lettura ancora più piacevole, come “Scorri pagina”, “Consultazione Rapida” e “Arricchisci il tuo vocabolario”.

“Kindle è la famiglia di lettori di eBook più venduta al mondo da sei anni a questa parte”, ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon.com, “nessuno sta investendo a vantaggio dei lettori o spingendo per superare i limiti di hardware, software e contenuti come questo team.

Grazie al maggiore contrasto dello schermo “è quasi impossibile notare la differenza con un libro stampato”, afferma la casa madre; il processore più veloce permette una lettura decisamente fluida; la luce integrata non affatica la vista; l’ ampia selezione di titoli (più di 50.000 libri in italiano) tra cui le novità in esclusiva per Kindle garantisce al lettore l’imbarazzo della scelta; e le funzioni social, insieme alle nuove opzioni di lettura, permettono un’esperienza di lettura condivisa e personalizzata. E' facile ipotizzare che tutti questi plus confermeranno la tendenza secondo la quale chi possiede un Kindle legge molti più libri (sia cartacei che digitali), rispetto a quando non possedeva un e-reader.

Il nuovo Kindle Paperwhite (129 euro) e Kindle Paperwhite 3G (189 euro) sono già disponibili online.