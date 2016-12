Skype compie 10 anni e pensa al 3D

foto Tgcom24 16:20 - Skype compie 10 anni e festeggia questo traguardo pensando ad un prossimo passo: le videochiamate 3D. Un’idea tutt’altro che impossibile da mettere in pratica, anche se, come ha dichiarato un manager di Skype, bisognerà aspettare qualche anno, poiché la tecnologia degli attuali pc non consente ancora la sua realizzazione. - Skype compie 10 anni e festeggia questo traguardo pensando ad un prossimo passo: le videochiamate 3D. Un’idea tutt’altro che impossibile da mettere in pratica, anche se, come ha dichiarato un manager di Skype, bisognerà aspettare qualche anno, poiché la tecnologia degli attuali pc non consente ancora la sua realizzazione.

Sarebbe un’innovazione importante per questo servizio, che, ad oggi, è usato da un terzo degli utenti che effettuano chiamate internazionali. Nato come versione sperimentale il 29 agosto 2003, con il nome “Beta”, da un’idea di due ingegneri delle telecomunicazioni (uno svedese e l’altro danese), è stato poi acquistato da eBAy nel 2005, per essere infine rilevato nel 2011 da Microsoft.

“Abbiamo lavorato nei nostri laboratori guardando alla possibilità di schermi 3D e a sistemi per catturare immagini tridimensionali – ha spiegato Mark Gillet, corporate vice-president per Skype di Microsoft- e abbiamo visto molti progressi, tuttavia i dispositivi per catturare immagini 3D non ci sono ancora”. “Guardiamo all’ecosistema dei dispositivi e della loro capacità di supportarlo – ha poi aggiunto – per prendere una decisione su quando potremmo pensare di portare qualcosa del genere sul mercato.”

In attesa di conoscere se e quando questa idea potrà rivoluzionare il modo di comunicare, Skype pensa a godersi i suoi 10 anni di successi, festeggiando i 167 miliardi di minuti raggiunti nel 2012, il 44% in più rispetto al 2011.