Facebook, violato il profilo di Zuckerberg

Non si tratta però di un attacco hacker, bensì di una forma estrema di denuncia di una falla del programma, che consente per l’appunto di bypassare le preferenza sulla sicurezza impostate dall’utente. Il bug, segnalato alla società di Palo Alto attraverso l’apposito form sul sito, non è stato preso in considerazione, da qui l’idea di sfruttare la vulnerabilità del sistema per far sentire la propria voce.

Detto fatto, i piani alti di Facebook sono corsi ai ripari correggendo il problema, ma per colui che l’ha scoperto non ci sarà alcuna gratifica economica: ha violato le regole del social network, speriamo ottenga almeno l’amicizia dello scornato Zuckerberg.