Usare troppo Facebook può rendere infelici

foto Dal Web

11:09

- È un mezzo utile per tenersi in contatto con gli amici, per esprimere e condividere i propri pensieri, per tenersi informati e semplicemente per curiosare. Eppure l’uso frequente di Facebook rende meno felici e un po’ più depressi. La rivista scientifica Plos One ha pubblicato una ricerca coordinata dall’università del Michigan, nella quale sono state esaminate felicità e soddisfazione personale.