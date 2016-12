Cellulari, smartphone in testa alle vendite

foto Ap/Lapresse 16:42 - Addio cellulari tradizionali, scalzati in testa alle vendite a livello mondiale dagli smartphone. Seconda una ricerca della società di ricerca Gartner, nel suo rapporto sul secondo trimestre 2013, ha registrato l’acquisto di 225 milioni di telefonini di ultima generazione contro i 210 milioni di pezzi per i cellulari classici. - Addio cellulari tradizionali, scalzati in testa alle vendite a livello mondiale dagli smartphone. Seconda una ricerca della società di ricerca Gartner, nel suo rapporto sul secondo trimestre 2013, ha registrato l’acquisto di 225 milioni di telefonini di ultima generazione contro i 210 milioni di pezzi per i cellulari classici.

Queste cifre corrispondono ad un incremento del 46,5% per quanto riguarda gli smartphone e ad un calo del 21% dei “vecchi” concorrenti. Nei mesi presi in esame sono stati venduti in totale 435 milioni di cellulari, in aumento del 3,6% in confronto allo stesso periodo del 2012. Oltre la metà delle vendite perciò ha riguardato gli smartphone, un sorpasso dovuto al loro largo utilizzo nei mercati emergenti dell’Asia Pacifica, dell'America Latina e dell'Europa dell'Est.

Samsung guida la classifica delle case produttrici, con un 31,7% delle vendite globali, staccando Apple ferma al 14,2%. Nei sistemi operativi comanda la classifica Android (79%), seguita da iOS con il 14,2%, utilizzata dagli iPhone; Microsoft (3,3%) guadagna una posizione con la sua piattaforma, scalzando così BlackBerry.