Apple, il 10 settembre due nuovi iPhone?

- Tecnofili e amanti di Apple, ancora un mese di attesa:. In particolare, i(il 5s e una versione economica e colorata) e forse, "lascito" di Steve Jobs all'azienda. E, insieme alle notizie, sul Web è un florilegio di foto e immagini, da tarocchi spudorati a prototipi verosimili. Cupertino, come da tradizione, non conferma, ma tra poco partiranno i primi inviti per la conferenza di presentazione e almeno uno dei misteri sarà svelato.

Il nuovo melafonino al top di gamma (che potrebbe ancora chiamarsi iPhone 6, seguendo anche i consigli di qualche analista sul "senso di innovazione" smarrito da Apple) dovrebbe avere il nuovissimo processore Apple A7, una fotocamera esterna da 12 megapixel con il flash a doppio Led, con prezzi che, secondo le stime degli esperti in rete, molto probabilmente supereranno i 700 euro per il modello base da 16 GB, fino a raggiungere e forse superare i 1000 euro per il modello con memoria maggiore.

Una bella cifra che in molti spenderanno pur di avere il top della gamma. Per i palati meno fini, ecco l'iPhone "low cost" con la sigla "5C", dove il "C" sta per "colore". Versione ormai quasi certa, grazie anche alle foto di (presunti) imballaggi, di uno dei fornitori cinesi, circolate a fine luglio in rete. Costituirà sicuramente il nuovo modello base con prezzi che potrebbero partire dai 400 euro.

In attesa del "giorno della verità", intanto in rete continuano ad arrivare voci e foto. Sul sito della vietnamita Tinhte, che in passato ha dimostrato di poter ottenere delle pre-release dei prodotti Apple, sono apparse (e scomparse) le foto dei modellini dei nuovi Melafonini, a confronto con l'iPhone '5'. Immagini che mostrano quanto il nuovo '5S' sia simile al precedente modello, pur mettendo in risalto il nuovo flash a doppio led e il differente alloggiamento dell'obiettivo esterno. Il '5C' è invece facilmente distinguibile per il guscio di plastica, ma nella foto ha anche un connettore Lightning piu' sottile che, secondo 9To5Mac, potrebbe essere, però, solo un "esperimento" per questo particolare simulacro.

Proprio in queste ore, inoltre, l'analista Ming Chi Kuo di KGI Securities, che in passato ha offerto anticipazioni accurate, ha ribadito la voce che il bottone "home" sarebbe convesso e in cristallo di zaffiro con un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. La presenza del sensore, da usare per esempio al posto delle password, sarebbe confermata anche da funzioni e documenti riscontrati nella versione beta del prossimo sistema operativo mobile Apple, l'iO7. Proprio quest'ultimo, invece, è l'unica sicurezza del nuovo iPhone. L'iOS7, annunciato nell'ultimo evento Apple del giugno scorso, è da molti ritenuto il vero punto di svolta dei prossimi smartphone della mela morsicata, con le sue icone ristilizzate e le nuove funzioni innovative.

Tra i rumors più recenti manca però un accenno alla versione maxi dell'iPhone di cui alcuni analisti avevano ipotizzato il lancio questo autunno, per rispondere al successo dei Galaxy 3G e adesso 4G che hanno il display più grande. Parlando di maxi, in rete circolano anche delle immagini oltre che di un iPad Mini Retina display (dato quasi per certo) anche di un iPad con uno schermo da quasi 13 pollici (quanto quello del Mac Air più grande), voci rilanciate anche dal Wall Street Journal che però non ritiene possa arrivare prima di un anno o due. Ma, leggendo i commenti dei navigatori nei blog specializzati, c'è chi spera che la One more thing, l'annuncio a sorpresa dell'ultimo minuto del keynote al quale ci ha abituato Steve Jobs, a settembre possa riguardare qualcosa di grosso. Anzi, di maxi.