foto Web

16:00

- Le foto non saranno più il ricordo delle vacanze, ma il modo per viaggiare per il mondo senza nemmeno uscire da casa. Sarà possibile grazie a Google che introduce le raccolte di foto panoramiche geolocalizzate.Il nuovo servizio si chiama Views (in Italia Viste) e funziona in modo semplice: si osserva la cartina di Maps, si individua una meta interessante e si apre la foto panoramica caricata dall'azienda di Mountain View ma anche dagli utenti. Da Pavia si potrà visitare il Colosseo, la vetta dell'Everest oppure il Taj Mahal, senza prendere l'aereo e senza spendere un euro.