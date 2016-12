Apple, l'iphone low cost si chiamerà 5C?

- I fan diaspettano da tempo il lancio del Melafonino in versione economica. A raffrozare le loro speranze arriva adesso l'anticipazione dell'autorevole sito cineseche pubblica una chicca: ladi un carrello pieno didel tutto simili a quelle usate degli altri dispositivi mobili con la scrittaPotrebbe essere proprio questo il nome scelto dall'azienda di Cupertino per l'ultimo gioiellino tecnologico.

La lettera C starebbe per "color" visto che, oltre il prezzo più contenuto rispetto al fratello maggiore, il device sarebbe realizzato in policarbonato di tanti colori brillanti. Stop quindi all'alternanza di bianco e nero.

Gli involucri (in plastica e non in cartone) ricordano molto da vicino quelli dell’iPod touch di quinta generazione, con la differenza di uno spessore maggiore. Il coperchio del box potrebbe essere trasparente, con buona probabilità per mostrare il colore del dispositivo.

L'enigma troverò soluzione prima di Natale, ricorrenza per la quale Apple presenta di solito dei prodotti destinati a diventare regali sotto l'albero.