Decreto del Fare, il Wi-fi torna in libertà

L'emendamento prevedere adesso che "l'offerta di accesso non costituisca l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio". Scompare l'obbligo di tracciare gli utenti che si connettono a internet da Wifi pubblico registrando l'indirizzo IP (che identifica ogni computer) in un apposito registro. I gestori di rete non hanno nessun obbligo e non devono conservare e tutelare i dati degli utenti.

Per salvare il Wi-Fi pubblico, però, si sono attinti 20 milioni dal fondo di 150 milioni complessivi, previsto dal decreto Crescita 2.0 per annullare il digital divide entro il 2013. Intatti invece, i fondi destinati alle televisioni locali.