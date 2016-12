Ultima chiamata per BlackBerry

foto Web Correlati L'ultimo nato di casa BlackBerry 11:55 - Il nuovo smartphone BlackBerry Q5 arriva in Italia e sarà in vendita presso i carrier autorizzati e i partner di vendita al dettaglio a partire da oggi, al prezzo consigliato di 399 euro. Dispone di una tastiera Qwerty e di un design curato e giovanile in nero, bianco e rosso. - Il nuovo smartphonearriva in Italia e sarà in vendita presso i carrier autorizzati e i partner di vendita al dettaglio a partire da oggi, al prezzo consigliato di 399 euro. Dispone di unae di uncurato e giovanile in

Offre un’esperienza di mobile computing potente e unica, grazie alle avanzate funzionalità della piattaforma BlackBerry 10. Funzioni e applicazioni si combinano armoniosamente, permettendo a ogni movimento di fluire nel successivo senza soluzione di continuità.



Dotato della classica tastiera riprogettata per ottimizzare ogni tipo di comunicazione e di un touchscreen da 3.1 pollici, lo smartphone BlackBerry Q5 offre il meglio di entrambi i mondi.



Il BlackBerry Q5 arriva sul mercato con il sistema operativo BlackBerry 10 in versione 10.1. Perfetti gli scatti realizzati con la fotocamera in modalità Time Shift, belle le storie create utilizzando BlackBerry Story Maker.