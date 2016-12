Apple, piratato il sito per gli sviluppatori

foto Dal Web 15:09 - Il colosso informatico americano Apple ha avvertito gli sviluppatori di applicazioni per i suoi prodotti che il suo sito loro dedicato è stato piratato e che informazioni che li riguardano potrebbero essere state rubate. L'azienda di Cupertino afferma di aver bloccato il sito per "rivedere completamente" i suoi sistemi dedicati ai programmatori, aggiornando il suo software e ricostruendo il suo database. - Il colosso informatico americano Apple ha avvertito gli sviluppatori di applicazioni per i suoi prodotti che il suo sito loro dedicato è stato piratato e che informazioni che li riguardano potrebbero essere state rubate. L'azienda di Cupertino afferma di aver bloccato il sito per "rivedere completamente" i suoi sistemi dedicati ai programmatori, aggiornando il suo software e ricostruendo il suo database.

La Apple ha diramato un comunicato nel quale ha reso noto che "giovedì, un intruso ha cercato di accedere a dati personali sugli sviluppatori registrati sul nostro sito".



I dati personali "sensibili" in realtà dovrebbero essere al sicuro, dal momento che sul della Mela sono criptati e i pirati informatici non possono avervi avuto accesso. Tuttavia gli hacker "potrebbero aver avuto accesso a certi nomi, indirizzi email o postali". Le informazioni sui clienti dei suoi prodotti non sono state toccate dall'attacco.



L'azienda di Tim Cook si è quindi scusata "per il notevole disturbo causato da questo blocco" e ha avvertito che sperato di rimettere in funzione al più presto il sito dei programmatori.