Svizzera, levitare con la forza del suono

Usare il suono per vincere la gravità e manipolare oggetti e liquidi nell'aria: il successo ottenuto da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zurigo guidato da un italiano offre molte potenziali applicazioni nel campo della chimica e nella produzione di farmaci. Il nuovo metodo di levitazione acustica descritto sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti permette infatti di manipolare gli oggetti senza nessun tipo di contatto.

L'applicazione principale che troverà questa scoperta è legata al mondo della biochimica. Nel settore infatti il contatto e la forza di gravità possono essere visti come impedimenti per la perfetta realizzazione delle reazioni. Con la levitazione infatti si eviterebbero quelle deformazioni materiali che, seppur minime, possono inficiare la perfetta reazione chimica tra due liquidi o altri tipo di sostanze. Per questo da molti anni l'industria biochimica è alla ricerca, ma con scarsi successi applicativi, di metodi di levitazione.



Come funziona? - Sfruttando le proprietà delle onde acustiche, i ricercatori guidati da Daniele Foresti sono ora riusciti a intrappolare annullando gli effetti della gravità e manipolare piccole quantità di materiali solidi e liquidi. Negli esperimenti i ricercatori hanno dimostrato di poter utilizzare la tecnica per muovere più oggetti contemporaneamente portando alla miscelazione di due liquidi diversi e l'incapsulamento solido-liquido.