Negobot, la 14enne virtuale a caccia di pedofili

Pedofilia, arrestato vicepreside 16:32 - Da oggi un nuovo sistema informatico può aiutare la polizia a combattere in maniera efficace la pedofilia online. Negobot è infatti un sistema, messo a punto da Carlos Laorden dell'Università spagnola di Deusto, in grado di accalappiare i pedofili che si aggirano in rete. In realtà esistono già programmi del genere, ma, a differenza degli altri, Negobot è capace in maniera più verosimile a intrattenere una conversazione con un adulto come se fosse una vera 14enne. - Da oggi unpuò aiutare la polizia a combattere in maniera efficace la. Negobot è infatti un sistema, messo a punto dadell'Università spagnola di, in grado di accalappiare iche si aggirano in rete. In realtà esistono già programmi del genere, ma, a differenza degli altri,è capace in maniera più verosimile a intrattenere unacome se fosse una vera 14enne.

La pedofilia sul web e gli adescamenti via chat e social network ormai sono diventati un problema sempre più tangibile, soprattutto ora che bambini e giovanissimi sono navigatori assidui e utilizzatori di chat e social network. I chatbot sono programmi che simulano la voce di una persona e sostengono una conversazione ma ad oggi non hanno mai dato risultati molto realistici e non sono mai stati quindi molto utili, perché facilmente riconoscibili come "robot" per il loro modo non troppo umano e realistico di affrontare una chat.



Con Negobot, presentato sulla rivista Proceedings della quinta Conferenza Internazionale di Computational Intelligence in Security for Information Systems (CISIS), si è fatto invece un salto di qualità in questo senso perché il programma è intelligente e sa sostenere vari livelli di conversazione. Ha anche il potere di scovare eventuali pedofili analizzando la conversazione e i comportamenti del soggetto con cui chatta. Per creare il software è stata usata la teoria dei giochi, un sistema matematico in grado di fare strategie che aiuta Negobot a sembrare più autentico. Tra le altre cose da teenager in grado di fare ci sono i classici errori linguistici, i refusi, le abbreviazioni da chat; ma ha ancora una pecca: non riesce a percepire l'ironia.