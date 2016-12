Torna GTA, 5° episodio del videogioco di culto

12:16 - Arriva finalmente il quinto episodio di Grand Theft Auto, il celebre videogame in cui si interpreta un criminale nella sua scalata al potere. Una costante di tutti gli episodi, l'universo di gioco, è stata completamente reinventata e il risultato è l'open world più grande e diversificato che la Rockstar abbia mai realizzato. Dopo Liberty city, nella quale erano ambientati il primo, il terzo e il quarto episodio della saga, le vicende dell'ultimo capolavoro si compiono in una rivisitazione satirica del Sud California dei giorni nostri. La casa produttrice ha distribuito il primo video del gameplay, in cui si possono vedere i tre personaggi in azione che si potranno utilizzare contemporaneamente nell'open world. Grafica e realtà aumentate fino all'estremo danno un altro segnale del sicuro successo che avrà GTA V.