Rapetto:"Tutelare i minori dal web"

- Difendere i minori dalle insidie del web. Questa la mission di Telecom presentata da Umberto Rapetto, consulente strategico del presidente di Telecom Italia Franco Bernabè: "Ho immaginato - spiega a Tgcom24 - la convocazione di una sorta di Stati Generali della tutela dei minori online”, dando vita ad un incontro assembleare con la partecipazione di tutti quelli che hanno lavorato e vogliono fare qualcosa su questo fronte".Due le iniziative che bollono in pentola: la prima si intitola "Vantati di qualcosa di bello!" e si prefigge l'obiettivo di contrastare il bullismo: sarà avviata una campagna informativa volta ad invogliare i giovanissimi a filmare una buona azione e a inviarla su un apposito portale che vuole contrapporsi ai video di teppisti e baby-criminali che celebrano le loro gesta su Youtube e dintorni. La seconda è "Anch'io ho qualcosa da dire", una sorta di call for paper indirizzata a docenti, avvocati, psicologi, pediatri... per chiedere di presentare una propria relazione nell'ambito di conferenze che saranno organizzate a Genova a metà ottobre in una settimana fitta di appuntamenti con la collaborazione di scuole, associazioni di tutela dei minori, enti di categoria, albi professionali