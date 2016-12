Salutoo Skin, la cover che lascia le mani libere

foto Dal Web

- Quante volte avreste voluto attaccare il vostro smartphone ai muri di casa, in macchina, allo specchio, allo schermo del vostro computer, per averlo sempre ben visibile, qualsiasi cosa voi stiate facendo.Da pochi giorni è disponibile sul mercato italiano Salutoo Skins, una nuova cover per iPhone che permette di applicare il proprio smartphone su tantissime superfici piatte.Al momento è disponibile per iPhone 4/4S/5 e Galaxy S III e S4.Grazie alla sua particolare composizione, infatti, Salutoo Skins si applica a superfici lisce come il vetro, il metallo lucido, o a superfici in pietra e plastica, in maniera semplice ed immediata: le cover adesive “vestiranno” lo smartphone sia sul fronte che sul retro, pronto per essere attaccato su finestre, specchi ed ogni altro tipo di superficie.La giornata tipo, da questo momento in poi, è scandita in modo diverso, con semplici piccoli gesti che cambiano le nostre abitudini: Salutoo Skins permette di consultare le ultime notizie o di videochiamare qualcuno dallo specchio del bagno, trasforma il telefonino in un Navigatore applicabile sul cruscotto dell’auto, o in un lettore musicale collocato sul tapis roulant in palestra, di sera invece si “trasforma” in un timer collocato sulla parete del forno, o in un libro di ricette di cucina sulle mattonelle della stessa.