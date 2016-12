Gli hashtag arrivano su Facebook

foto Ap/Lapresse 11:25 - Su Facebook arriva l’hashtag, l’ormai noto cancelletto che serve a seguire il flusso delle discussioni. Come su Twitter o Instagramm, permetteranno di contestualizzare un post: infatti, cliccando sull’hashtag, verrà aperto un feed su Facebook che raccoglierà quello che persone o pagine dicono riguardo a quel determinato argomento. - Su Facebook arriva l’hashtag, l’ormai noto cancelletto che serve a seguire il flusso delle discussioni. Come su Twitter o Instagramm, permetteranno di contestualizzare un post: infatti, cliccando sull’hashtag, verrà aperto un feed su Facebook che raccoglierà quello che persone o pagine dicono riguardo a quel determinato argomento.

LE FUNZIONI - Simili a quelli già esistenti per altri servizi come Instagram, Twitter, Tumblr o Pinterest, gli hashtag di Facebook permetteranno di contestualizzare un post o indicare che è già parte di una discussione più ampia. Cliccando sull' hashtag si aprirà un feed che raccoglierà ciò che persone o pagine dicono riguardo a quel determinato argomento o evento. "Gli hashtag sono solo il primo passo per aiutare le persone a scoprire più facilmente cosa dicono gli utenti. Facebook - continua l'azienda - continuerà a lanciare nuove funzioni nelle settimane e mesi che verranno, come gli hashtag più popolari e gli approfondimenti, che aiuteranno gli utenti a scoprire cosa si dice nel mondo".