E' partita la sfida tra Xbox One e Play Station 4

- La sfida è iniziata. Dopo la presentazione all'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles la guerra tra Xbox One e Play Station 4 è destinata a durare a lungo. Nella tre giorni dedicata ai videogames che ogni anno trasforma la città californiana nel paradiso dei patiti dei giochi elettronici, sono loro i due oggetti del desiderio che si contenderanno un posto sotto l'albero di Natale.Microsoft nella conferenza stampa di lunedì mattina ha presentato la nuova console che uscirà sul mercato a novembre ad un prezzo di 499 dollari. Il gigante giapponese Sony ha risposto nel pomeriggio proponendo la nuova Playstation 4 ad un prezzo di 399 dollari ed ha inflitto un altro duro colpo a Microsoft quando ha annunciato, fra le urla di esultanza del pubblico in sala, che non saranno necessarie connessioni internet per autenticare i giochi.